Die Mod, die Liberty City in GTA 5 importieren möchte, verschiebt sich.

Zum Thema GTA 5 ab 122,56 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 32,99 € bei GamesPlanet.com Das Modteam OpenIV arbeite mit Hochdruck daran, die Stadt Liberty City in GTA 5 abzubilden. Der Singleplayer soll um eine ganze weitere Stadt erweitert werden. Erste Screenshots hinterlassen bereits einen vielversprechenden Eindruck, wie Sie in unser Galerie unterhalb der Nachricht sehen können.

Im GTAForum hat sich nun einer der Mitwirkenden gemeldet und bekannt gegeben, dass die Mod zwar noch 2017 erscheinen soll, sich aber auf unbestimmte Zeit nach hinten verschiebt. Der angestrebte Release noch im Frühling des Jahres sei nicht zu halten.

[The] Mod is delayed because we currently do not have much time to spend on modding (and Liberty City is required a lot of time). We all have life outside of modding and sometimes it is just impossible to spend time on modding because we just do not have that time.