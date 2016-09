Für den Online-Modus von GTA 5 wurde endlich das lang ersehnte Biker-DLC angekündigt! Die Erweiterung heißt »Bikers« und darin dürfen wir unsere eigene kriminelle Motorrad-Gang gründen und typische Biker-Verbrechen durchziehen.

Von Jürgen Stöffel |

GTA Online - Bikers bringt uns endlich Biker-Gangs!

Zum Thema GTA 5 ab 59,96 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com In GTA Online, der MMO-Version von GTA 5, gibt es bald ein Biker-DLC namens »Bikers«. Damit wird ein Traum von vielen GTA-Fans wahr, denn schon länger geistert das Gerücht um ein Biker-Addon durch den Äther und Anfang des Jahres forderten sogar 120 echte Motorrad-Clubs mehr Biker-Content in der virtuellen Gangsterwelt.

Jetzt scheinen die Hoffnungen erfüllt zu werden, denn Rockstar hat offiziell ein Biker-DLC angekündigt, das sich vom Gameplay her an dem bereits verfügbaren DLC zu den kriminellen Geschäftsleuten aus dem Addon »Further Adventures in Finance and Felony« orientiert. Diesmal werden wir aber anstatt zum CEO einer Verbrecher-Firma zum Präsident eines MCs. Doch bis wir der dicke Macker sind, müssen wir uns erst noch als sogenannter »Prospect« beweisen.

Keine kriminelle Bikergang ohne Drogenhandel.

Außerdem dürfen typische Biker-Inhalte nicht fehlen, neben Bärten, Tattoos und Lederkutten für unsere Biker-Charaktere dürfen wir auch unsere Bikes nach Herzenslust aufmotzen und umgestalten. An Missionen dürfen wir uns auf lukrative Verbrechen freuen, die wir mit Fahrzeugen ausführen. Leider ist noch nicht bekannt, wann »Bikers« erscheinen soll.

Quelle: Rockstar