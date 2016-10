Wer in GTA Online die besten Fotos schießt, erhält eine Million GTA-Dollar. Bis zu fünf virtuelle Fotografen können im Snapmatic-Wettbewerb das Preisgeld einstreichen.

Von Jürgen Stöffel |

Zum Start des Bikers-DLC gibt es einen Snapmatic-Fotowettbewerb mit dickem Preisgeld.

Zum Thema GTA 5 ab 51,72 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com Für GTA Online gibt es nicht nur das brandheiße DLC Bikers, sondern auch einen Fotowettbewerb mit üppigem Preisgeld. Daher müssen wir nicht zwangsläufig als rüpeliger Biker oder schurkischer Geschäftsmann andere Leute um ihr Geld bringen, wir können auch als Fotograf im Zuge eines Snapmatic-Fotowettbewerbs eine Million GTA-Dollar verdienen.

Um an dem Snapmatic-Event teilzunehmen, müssen die Teilnahmebedingungen erfüllt werden. Die relevanten Fotos müssen im Spiel mit dem Handy eurer Spielfigur oder via Rockstar-Editor aufgenommen werden. Unter dem Hashtag »Bikers« lädt man sie dann hoch in den Social Club. Die verantwortlichen bei Rockstar bewerten die Bilder dann unter den Punkten Originalität, Bildkomposition und Kreativität. Die fünf besten Fotografen erhalten dann jeweils die Million.

Quelle: Rockstargames