Nachdem sie immer wieder seine Autos zerstörten, fand ein GTA Online-Spieler einen cleveren Weg, ein paar Trolle reinzulegen.

Von Hannes Rossow |

Mit einem cleveren Trick hat ein Spieler in GTA Online Trolle in die Versicherungs-Falle gelockt.

Natürlich ist GTA Online nicht das einzige Spiel, in dem es von Trollen nur so wimmelt. Aber in Rockstars Open-World-Hit scheinen die nervigen Zeitgenossen ganz besonders penetrant zu sein. Das musste auch Aaron Reynolds lernen, der in GTA Online ständig auf Mitspieler stieß, die alles daran setzten, seine Autos zu zerstören.

Wer in GTA Online nämlich Autos verkaufen oder in seinen Besitz übergehen lassen möchte, muss mit der schicken Karosse in einen Body Shop fahren. Und genau dort warten dann regelmäßig GTA-Trolle, die ankommende Wagen in die Luft jagen. Reynolds, der seine Geschichte via Twitter mit der Welt teilte, ließ sich das aber nicht gefallen und überlegte sich einen Plan.

Der Trick mit dem Eine-Million-Dollar-Auto

Da sich Autos auch versichern lassen und zerstörerische Spieler dann einen Teil der Summe selbst tragen müssen, hat sich Reynolds sein »Gurntmobile« gebastelt. Mit zahlreichen Anpassungen und Veränderungen stieg der Wert des Wagens auf eine Million GTA-Dollar und Reynolds provozierte die GTA-Trolle, indem er stets langsam an ihnen vorbei fuhr.

Jedes Mal, wenn sie sein Auto zerstörten, mussten die Trolle blechen und da sie den immensen Wert des Wagens nicht kannten, stiegen die Unkosten ziemlich schnell. Nach ein paar Verlustgeschäften, verstanden die Trolle endlich, was hier passiert und warnten sich gegenseitig vor dem »Gurntmobile«.

Aber Reynolds startete einfach einen zweiten Versuch und nahm ein anderes Auto, das genauso wertvoll war und ließ die Trolle abermals auflaufen. (via Kotaku)