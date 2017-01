Mit den Autos des neuen Import/Export DLCs für GTA Online wagen Fans die verrücktesten Stunts und Experimente. Hier sind einige der besten Clips.

Von Johannes Rohe |

Besonders der Ramp Buggy bringt die Fans von GTA Online auf verrückte Ideen.

Mit dem Release des Import/Export DLCs hat Rockstar Games GTA Online um eine ganze Reihe verrückter Fahrzeuge erweitert. Die bekloppten Autos zu denen etwa ein Raketenwagen und eine GTA-Variante von K.I.T.T. zählen, regen die ohnehin schon experimentierfreudige Community jetzt zu noch bekloppteren Versuchen und Stunts an.

Zack Zwiezen von Kotaku hat sich in Fan-Foren und auf YouTube umgesehen und einige der beklopptesten Experimente herausgesucht. Anerkennung gebührt natürlich auch den mutigen Fahrern, die ihr virtuelles Leben für diese coolen Clips riskiert haben.

Nun aber los, hier sind einige der verrückten Videos und GIFs, die Kotaku ausgegraben hat.

Fliegende Wale

Mit ein paar Mods verwandeln die Stunt-Experten von GTAmissions einiger Ruiner 2000 in Walfische und segeln durch die Lüfte. Majestätisch!

Modernes Seilspringen

Ebenfalls von GTAmissions: Seilspringen mal anders - mit einem Flugzeug und einer ganzen Reihe Ruiner 2000. Die Szene finden Sie im Video ab 6:00.

Streetstyle

Die Jungs und Mädels von Evolve Stunting verwandeln Los Santos in einen riesigen Stunt Park und holen alles aus den neuen Fahrzeugen raus.

Der Ramp Buggy

Gleich mehrere YouTuber befassen sich mit der Leistungsfähigkeit des Ramp Buggys, der - Sie können es sich schon denken - wie eine Rampe geformt ist. Ivanowski beantwortet die Frage, wie viele Autos hintereinander der Ramp Buggy aus dem Weg schubsen kann.

RanGO Games erhöht den Schwierigkeitsgrad. Bewältigt der Buggy auch riesige Muldenkipper?

Doch eigentlich bewegt uns alle doch nur eine Frage: Kann der scheinbar allmächtige Ramp Buggy auch diesen elenden Zug entgleisen lassen?

Nein.

Das Raketenauto

Der Rocket Voltic hat eine Flugzeugturbine auf den Kofferraumdeckel geschallt und kann damit unglaublich schnell beschleunigen. Wie schnell, das zeigt NoughtPointFourLIVE in einem Drag-Race gegen einen Jet.

RZED dreht das Spielchen um und überprüft in einem wissenschaftlich exakten aber menschen- und tierrechtlich problematischen Experiment, wie viele sogenannte Speed Nerfs, also Streifen, die Fahrzeuge ausbremsen, es braucht, um den Rocket Voltic daran zu hindern, in eine Gruppe Passanten samt Hundis zu rasen.

In dem Artikel auf Kotaku sind noch einige weitere Stunts und Experimente zu finden, die allesamt ausdrücklich nicht zur Nachahmung geeignet sind.