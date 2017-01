Im neuen Modus Vehicle Vendetta spielt sich GTA Online wie Mario Kart. Außerdem bringt der Patch ein neues Bike, RP-Boni und Rabatte.

Von Johannes Rohe |

Vehicle Vendetta heißt der neue Modus für GTA Online und bringt Chaos und Zerstörung.

Zum Thema GTA 5 ab 56,40 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 44,99 € bei GamesPlanet.com Mit einem neuen Patch hat Rockstar GTA Online um einen neuen Spielmodus erweitert. Der Versus-Modus Vehicle Vendetta erinnert uns an Spiele wie Interstate '76, Twisted Metal oder den Battle-Modus aus Mario Kart 64.

Wie in diesen Klassikern der explosiven Autoverschrottung schrauben wir allerlei Waffen an unseren fahrbaren Untersatz und liefern uns ein (Team-)Deathmatch bis zum letzten Tropfen Benzin.

Allerlei Power-Ups verschaffen uns in der neuen Online-Variante für GTA 5 fiese Vorteile. Einige Pickups geben uns Zugriff auf Raketen oder Bomben, andere verlangsamen die Zeit oder verwirren die Gegner und ein Item verwandelt uns sogar in einen mächtigen Panzer.

Bis zum 17. Januar verdienen wir in Vehicle Vendetta zudem doppelte GTA-Dollar und RP-Punkte. Die bekannten Stunt-Rennen werfen vom 3. bis zum 16. Januar ebenfalls den doppelten Gewinn ab.

Die Pegassi FCR 1000 steht ab sofort für 135.000 GTA-Dollar zum Kauf bereit.

Wie üblich bietet Rockstar aber auch gleich die passende Möglichkeit, die neu erspielte Kohle wieder loszuwerden. Mit der Pegassi FCR 1000 Custom steht ein neues Motorrad zum Kauf bereit. Bei Benny's Motor Works lässt sich das Bike nach Herzenslust tunen - vorausgesetzt, Sie haben genug Kohle auf der Bank.

Vom 3. bis zum 16. Januar gelten zudem einige Sonderangebote und Boni:

25% mehr GTA-Dollar für Fahrzeug-Exporte

25% Rabatt auf die neuen Fahrzeug-Warenhäuser

50% Rabatt auf Granatwerfer

25% Rabatt auf Performanceupgrades für Motoren

25% Rabatt auf Schutzwesten, Munition und Sprengstoffe

25% Rabatt auf alle Masken

Zu guter Letzt besteht heute, am 2. Januar, die letzte Chance, sich ins Spiel einzuloggen, um einen kostenlosen Feuerwerk-Werfer abzugreifen, eine Schneeballschlacht in Los Santos zu starten oder am Festtags-Foto-Gewinnspiel teilzunehmen. Morgen enden diese speziellen Feiertags-Events.