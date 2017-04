Hacker in GTA 5 finden immer neue Wege, anderen auf den Keks zu gehen. Mit einem Exploit können sie Spieler auf lächerlich hohe Ränge boosten - oder ihnen Geld abknüpfen.

Von Dimitry Halley |

Zum Thema GTA Online ab 2,49 € bei Amazon.de Hacker in GTA 5 sind wie Feuerquallen am Nordseestrand: Es gibt sie viel zu häufig, eigentlich gehören sie hier gar nicht hin, direkter Kontakt ist sehr schmerzhaft - und ein Rückgrat haben sie auch nicht. Aber während man den stationär vor sich hin glibbernden Quallen einfach ausweichen kann, machen die Hacker in GTA Online gezielt Jagd auf uns.

Ein neuer Exploit ermöglicht es Cheatern in GTA Online, andere Spieler gezielt zu torpedieren und ihre Stats zu manipulieren. Mit speziellen Mod Menüs können die Betrüger beispielsweise die Ruhmstufe anderer Leute in lächerliche Höhen treiben - das funktioniert ganz bequem über ein Drop-Down-Menü. In der Folge können auch unschuldige Spieler Sperren kassieren, weil sie mit ihrem manipulierten Rang gemeldet werden. Der neue Exploit über Mod Menüs ermöglicht aber noch schlimmere Untaten:

Diverse Spieler berichten in GTA-Foren und auf gängigen Social-Media-Kanälen, dass ihnen Unmengen von Geld gestohlen wurde. Im Sekundentakt werden Batzen von mindestens 500.000 Dollar vom eigenen Konto abgebucht. Das summiert sich zu lächerlich hohen Millionenbeträgen. Da man in GTA 5 seine Kohle auch mit Echtgeld erwerben kann, ist das viel mehr als ein kleines Ärgernis und muss von Rockstar schnellstmöglich unterbunden werden.

GTA Online PC Situation

Cheaters can change your Rank, steal your cash.https://t.co/3Ki7CltNEu pic.twitter.com/hvTZE9fkzb — Fun 2 (@TezFunz2) April 10, 2017

Bisher konnten Hacker lediglich Geld, teure Gegenstände und Autos in der Spielwelt spawnen, um sich selbst zu bereichern - jetzt können sie es anderen Leuten aktiv stehlen. Im ersten Schritt hat der Entwickler zumindest eine Support-Seite eingerichtet und betont, dass an einem Fix gearbeitet werde. Betroffen sind aktuell nur der PC und die Last-Gen-Versionen von GTA Online. Im Video oben im Artikel kann man übrigens aus Opferperspektive verfolgen, wie dem Spieler das Geld abgeknöpft wird: Einfach auf die »Abbuchungen« rechts oben in der Ecke achten.