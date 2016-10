Guild Wars 2: Heart of Thorns

Auf Reddit ist ein angeblich geleaktes Bild zum dritten Kapitel der Living Story Season 3 aufgetaucht. In dem kann man die Kristallwüste und einen Teil der aus Guild Wars 1 bekannten Amnoon Oase sehen.

Der Antagonist der Living Story 3 von Guild Wars 2 ist der Drache Primordus. Um den zu bekämpfen geht es vielleicht bald in die Kristallwüste.

Eine ausgewählte Anzahl an Guild-Wars-2-Spielern erhält immer vorzeitig Zugang zu den nächsten Inhalten. Einer dieser Spieler hat jetzt scheinbar einen Screenshot der nächsten Map hochgeladen. Wenn man dem glauben kann, geht es als nächstes in die Kristallwüste.

In dem angeblichen Leak lässt sich die Amnoon Oase erkennen.

Auf dem Screenshot kann man eine Wüstengegend erkennen und auch die nächste Questaufgabe lesen. Anscheinend muss der Spieler gerade die Amnoon Oase erkunden und die Stadt selbst betreten.

Eine Reise in die Kristallwüste könnte durch die Entwicklungen des letzten Updates Sinn ergeben:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

In Kapitel 2 schlüpfte Aurene, der Nachwuchs des Drachen Glint. Glint hatte zu Zeiten von Guild Wars 1 ihren Hort in der Kristallwüste. Nach ihrem Ableben ließ sich dort aber Kralkatorrik nieder. Das wäre bereits der dritte Drache, der in der Living Story 3 eine Rolle bekommen würde.

Ob der Leak wahr ist, werden wir wohl nach Halloween erfahren. Living Story 3 Episode 3 dürfte Ende des Jahres erscheinen.

