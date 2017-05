Die öffentliche Beta des Sammelkartenspiels Gwent steht ab sofort zum Download auf PC, Xbox One und erstmals auch PS4 bereit. Die neue Version bietet zahlreiche Verbesserungen wie neue Startdecks und Crossplay zwischen PS4 und PC.

Es soll Menschen geben, die mit Gwent, dem »Spiel im Spiel« aus CD Projekt Reds The Witcher 3 mehr Zeit verbracht haben als damit, mit Geralt Monster zu besiegen. Motiviert durch das positive User-Feedback entstand die Auskopplung Gwent: The Witcher Card Game, ein eigenständiges Free-to-play-Sammelkartenspiel für den PC und Xbox One. Ab sofort steht das Spiel in der öffentlich zugänglichen Beta für alle interessierten Spieler zum Testen bereit.

Zu diesem Anlass bekommt das Spiel auch zahlreiche Änderungen und Erweiterungen spendiert. Dazu gehören animierte Versionen von jeder Karte, neue Starterdecks, überarbeitete »Wetterkarten« und viele weitere Verbesserungen. Eine Besonderheit ist der Release der Beta für Playstation-Besitzer, inklusive Crossplay mit PC-Spielern.

Marcin Iwinski, Mitbegründer von CD Projekt Red, sagt:

Die öffentliche Beta ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum finalen Release von Gwent. Wir öffnen die Türen für jeden, der mitspielen wollte, es aber nicht in die geschlossene Beta geschafft hat – und führen gleichzeitig einige bedeutende Änderungen beim Inhalt und Gameplay ein, darunter animierte Versionen von allen im Spiel enthaltenen Karten, neue Starterdecks und eine neue Funktionsweise für die Wetterkarten. Ich bin überaus gespannt, wie das von uns integrierte Community-Feedback bei den bestehenden und neuen Spieler ankommen wird. Bitte gebt uns auch weiterhin Rückmeldung, wir hören zu!

