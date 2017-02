Am 6. Februar wird das Sammelkartenspiel Gwent um ein neues Deck erweitert: das Kaiserreich Nilfgaard. Witcher-Experten haben jetzt die Chance auf einen wahrhaft imperialen Schatz.

Von Jochen Redinger |

Kaiser Emhyr var Emreis ist zwar kein Monster, für die nördlichen Königreiche wegen seiner Armeen und Ambitionen jedoch gefährlicher als alle Necker und Wyvern zusammen.

Wer in The Witcher 3: Wild Hunt bereits etliche Stunden in das Spiel im Spiel, Gwent, versenkt hat, kennt die neueste Fraktion des gleichnamigen Sammelkartenspiels bereits: Nilfgaard, Kaiserreich des Südens und mächtigste Nation der Witcher-Welt.

Nilfgaard verfügt über gut ausgebildete Truppen, fähige Offiziere und loyale Magier - wie gut die sich gegen die Armeen der nördlichen Königreiche, Anderlinge, Wikinger und Monster schlagen, finden Gwent-Spieler ab dem 6. Februar heraus. Unter den Augen des Kaisers selbst, wenn sie unsere Fragen richtig beantworten.

Wir verlosen unter Witcher-Kennern nämlich einen ganz besonderen Preis, zwei zertifizierte und von den besten Hofmalern angefertigte Portraits seiner kaiserlichen Hoheit Emhyr var Emreis samt T-Shirt und Beta-Keys. Für zehn weitere Gewinner gibt's die Beta-Keys ohne Kaiserbild und Gewandung.

Die Preise im Überblick

2x Portrait von Emhyr var Emreis, Gwent-T-Shirt und Beta-Key

10x Beta-Key für Gwent

Teilnahmeschluss ist der 10. Februar

Zum Quiz der Woche: Des Kaisers neue Karten