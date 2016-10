Die Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game hat begonnen - und Teilnehmer können sich über ein paar besondere Belohnungen freuen, darunter auch das erste Witcher-Spiel.

Von Maurice Weber |

Wer an der Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game teilnimmt, erhält gratis das erste Witcher-Spiel.

Der frühe Vogel fängt den Witcher, jedenfalls in Gwent: The Witcher Card Game. Dessen Closed Beta hat nun begonnen und alle Teilnehmer kriegen Geschenke. Sie starten das Spiel nicht nur mit einem kostenlosen Kartenfass, sondern kriegen obendrauf kostenlos die Vollversion von The Witcher: Enhanced Edition geschenkt.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, kann sich auf der offiziellen Website für die Beta einschreiben, wahlweise für den PC oder die Xbox One. Zwar wurden die ersten Einladungen bereits verschickt, weitere sollen aber folgen - es gibt also noch eine Chance.

Mehr: Die 8 besten Sammelkartenspiele auf dem PC

Besonders cool übrigens: Die Entwickler haben einigen der eifrigsten Gwint-Spieler aus The Witcher 3: Wild Hunt automatischen Beta-Zugang für das Standalone-Kartenspiel gewährt. Diese hatten in der GOG-Galaxy-Version von The Witcher teils 300 Stunden verbracht, unter anderem mit mehr als hundert Runden Gwint.

Diese Mail erhielten die versiertesten Gwint-Spieler in The Witcher 3.