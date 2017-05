Gwent: The Witcher Card Game - Beta-Tester bekommen The Witcher 2 geschenkt

CD Project Red verschenkt The Witcher! Alle Spieler, die an der geschlossenen Beta des Kartenspiels Gwent teilgenommen haben, erhalten als Dankeschön eine kostenlose Version von The Witcher 2: Assassins of Kings.

