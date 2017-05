Die Anmeldephase für die geschlossene Beta des Witcher-Kartenspiels Gwent ist nur noch bis zum Endes dieses Wochenendes möglich. Interessierte Spieler können sich aktuell noch auf playgwent.com für die geschlossene Beta anmelden. Anschließend sind keine Neuregistrierungen mehr möglich, für alle bereits angemeldeten Teilnehmer bleibt das Spiel aber weiterhin aktiv.

Das Ende der Closed-Beta-Registrierungen ist laut Publisherinformationen Teil der Vorbereitungen für die nun folgende offene Phase der GWENT-Beta. Weitere Details und Termine dazu sollen bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.

Mehr zum Thema: The Witcher - Plötze-Glitch wird mit animierter Gwent-Karte geehrt

Benjamin Lee, Development Director bei CD Projekt Red, bedankt sich bei der Community:

Während der Closed Beta haben wir viel überarbeitet und riesige Mengen an Features und Spielmechaniken in GWENT integriert. Dazu gehörten Balance-Anpassungen, zahlreiche Tweaks - zum Beispiel an der Funktionsweise der Karten und dem Spielfluss - zusätzliche Karten, eine komplett neue Fraktion und die Rangliste. Das war, immer gemeinsam und Seite an Seite mit der GWENT-Community, eine tolle Erfahrung. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die investierten Stunden.