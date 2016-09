Der Release von H1Z1: King of the Kill ist geplatzt. Trotzdem ist der Battle-Royale-Ableger beliebter als je zuvor und stellte diese Woche seinen Spieler-Rekord auf. Die neue Map lässt aber weiter auf sich warten.

Von Tim Pulsmeier |

Kein Release, keine neue Map: Trotzdem wird H1Z1: King of the Kill derzeit so oft gespielt, wie nie zuvor.

Nachdem der Battle-Royale-Ableger H1Z1: King of the Kill seine Release-Ankündigung zurückziehen musste, brachte der Entwickler Daybreak am 20. September aber immerhin ein großes Updates heraus, bei dem die neue Map allerdings noch fehlte.

Außerdem brachte der Patch auch einige schwere Bugs. Trotzdem: King of the Kill wurde in dieser Woche so oft gespielt wie noch nie.

Das neue Update, welches zusätzlich zur neuen Premium-Währung aufgespielt wurde, verursachte zahlreiche Fehler bei Hunderten von Spielern. Die Beschwerden sind oft mit der Serverauslastung verbunden.

So klagen die Nutzer über Probleme, das Spiel zu starten, über lange Wartezeiten sowie Client-Abstürze, wenn eine Runde vorbei ist. Auch werden gegen Echtgeld erworbene Skins bei einem Teil der Spielerschaft nicht mehr angezeigt.

King of the Kill hängt Just Survive deutlich ab

Diese Kette an Fehlern ist für viele Spieler zwar ein Fiasko, besonders wenn einige Nutzer Angst um ihre Echtgeld-Inhalte hatten. Doch die reinen Spielerzahlen sind überraschend hoch und hatten sich im Vergleich zur direkten Patch-Vorwoche fast verdoppelt.

Waren am Tag vor dem Update noch maximal 12.000 Spieler gleichzeitig online, schoss die Zahl innerhalb von sechs Tagen nach dem Update auf über 24.000 - für King of the Kill ein neuer Rekordwert.

Das ursprüngliche Hauptspiel H1Z1: Just Survive kann da lange nicht mithalten und verzeichnet seit Wochen nur ein Zehntel der Nutzer von King of the Kill.

Erfolg durch Twitch-Übertragung

Zurückzuführen könnte der Erfolg von King of the Kill auf die PR-Initiative sein, die Daybreak aktuell mit ihrem E-Sport-Event H1Z1-Invitational durchführt.

Über die seit dem Update mit dem Game verknüpften Twitch-Streams liegt H1Z1: King of the Kill aktuell immer wieder unter den Top 10 der meistgeschauten Spiele auf der Streaming-Plattform.