Half-Life-Fans finden immer wieder neue Wege, ihrem Wunsch nach einem Half-Life 3 Ausdruck zu verleihen. Bei den Steam Awards 2016 war es wieder soweit - allerdings wollte Valve diesmal absolut nichts davon wissen.

Von Tobias Ritter |

Half-Life 3 findet auch keine indirekte Erwähnung bei den Steam Awards 2016: Valve hat die entsprechenden Vorschläge der Community ignoriert.

Zum Thema Half-Life 3 ab 14,99 € bei Amazon.de Half-Life 3 entwickelt sich für Valve so langsam aber sicher zu einem nervigen Fluch: Immer wieder kommt das Thema auf - manchmal von den Entwicklern beabsichtigt, manchmal auch ohne eigenes Zutun. So wie kürzlich bei den Steam Awards 2016.

Im Vorfeld der Wahl rief der Steam-Betreiber seine Fans nämlich dazu auf, eine der Kategorien gleich selbst zu benennen und entsprechende Spiele-Vorschläge einzureichen. Daraufhin gründete sich eine größere Spieler-Bewegung, die Werbung für eine Kategorie mit dem Namen »Spiele, die ein Sequel verdienen« machte. Und natürlich fiel dabei dann ebenso häufig die Wahl auf Half-Life 2: Episode 2.

»Dezenter« Hinweis bleibt unberücksichtigt

Ein nicht ganz so dezenter Hinweis an Valve, doch bitte endlich das schon so lange herbeigesehnte Half-Life 3 zu entwickeln.

Doch das Unternehmen möchte davon offensichtlich nichts mehr hören. Dass Valve sich von der Fan-Bewegung überzeugen lässt, war zwar ohnehin nicht zu erwarten. Allerdings hatten sich einige Spieler durchaus erwartet, mit der augenzwinkernden Aktion zumindest Beachtung zu finden. Schließlich muss die Zulassung der Kategorie und der Wahl ja nicht zwangsläufig heißen, dass ein drittes Half-Life entwickelt wird.

Doch auch daraus wurde nichts: Trotz vermutlich relativ hoher Stimmenanzahl für die Vorschläge, taucht »Spiele, die ein Sequel verdienen« nicht als Kategorie auf. Stattdessen gibt es die ebenfalls von Fans vorgeschlagenen »Boom Boom«, »Hass-Liebe«, »Zurücklehnen und Entspannen« sowie »Besser mit Freunden«.

Alle Nominierten & Abstimmungs-Termin: Die Steam Awards 2016