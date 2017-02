Feiert die Echtzeit-Strategie ein Comeback - oder ist sie erledigt? Wir befragen die Macher von Command & Conquer, Warcraft 3 und Age of Empires.

Von Michael Graf |

Sind die Zeiten von Warcraft 3, Age of Empires 2 und Command & Conquer (von links) endgültig vorbei - oder kommen sie wieder? Wir befragen die Entwickler der Klassiker.

Die Echtzeit-Strategie hat uns fantastische Serien und Spiele beschert - von Command & Conquer über Warcraft 3 bis Age of Empires 2. In den letzten Jahres ist das einstige Boomgenre aber ins Hintertreffen geraten, prominente Echtzeit-Strategiespiele lassen inzwischen an einer Hand abzählen. Oder eigentlich an anderthalb Fingern: Neben Starcraft 2 und Total War (das ja nur zur »Hälfte« aus Echtzeit-Schlachten besteht) gibt es allenfalls noch Indie-Projekte wie Grey Goo und 8-Bit Armies.

Nun steht uns allerdings ein Echtzeit-Comeback bevor: 2017 schicken sich unter anderem Halo Wars 2, Dawn of War 3, Spellforce 3, Sudden Strike 4 und Iron Harvest an, die Klassiker zu beerben. Doch was sagen eigentlich deren Entwickler zur Zukunft der Echtzeit-Strategie? Ist das Revival nachhaltig oder nur ein Strohfeuer? Und was müsste sich ändern, damit die Echtzeit-Strategie wieder richtig beliebt wird?

Darüber sprechen wir im ausführlichen Plus-Report mit prominenten Echtzeit-Entwicklern: Louis Castle (Command & Conquer), Rob Pardo (Warcraft 3), Tim Morten (Starcraft 2), Ian Fisher (Age of Empires 2), Chris Taylor (Total Annihilation), Alistair Hope (Halo Wars 2) und Brent Disbrow (Dawn of War 3).

R.I.P oder Comeback? Jetzt Report lesen!

