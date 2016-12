Halo Wars: Definitive Edition erscheint am 20. Dezember 2016 erstmals auch für den PC.

Zum Thema Halo Wars: Definitive Edition ab 59,99 € bei Amazon.de Halo Wars 2 erscheint im Februar 2017. Doch die HD-Neuauflage des ersten Halo Wars erscheint in Vorbereitung auf den Nachfolger bereits vor Weihnachten, am 20. Dezember 2016. Die sogenannte »Definitive Edition« liefert alle Inhalte des Hauptspiels und der DLCs des Xbox-360-exklusiven Originals mit verbesserter Grafik – erstmals auch für den PC.

343 Industries haben jetzt kurz vor der Veröffentlichung des Remasters im aktuellen Blogpost ein paar Neuigkeiten bekannt gegeben. So wurde bestätigt, dass das Spiel auch 4K-Support auf Windows 10 unterstützt und neue Achievements beinhalten wird. Neben den 1000 Original-Gamerscore-Punkten sind mit der Definite Edition insgesamt 1500 Punkte erreichbar. Die vollständige Liste (in englisch) finden Sie im begleitenden Blogpost.

Im Post teasert der Community-Manager außerdem ein neues Halo-Projekt an. Ob es sich dabei um das bereits bestätigte Halo 6 handelt oder ein neues Spiel, wird aus dem Text nicht klar:

Ich kann leider nicht wirklich viel dazu sagen, aber wir hatten gestern eine studioweite Präsentation von Tim Longo, dem Creative Director von Halo. Diese beinhaltete ein paar super spannende und super geheime Zukunftspläne. Alles was ich sagen kann its, dass ich sehr aufgeregt aus dem Meeting kam.



