Ab sofort können sich Vorbesteller von Halo Wars 2: Ultimate Edition dank Early Access in die Kämpfe des Strategiespiels Halo Wars: Definitive Edition stürzen. Alle anderen müssen noch etwas warten.

Von Andre Linken |

Das vor allem grafisch aufgepeppte Halo Wars: Definitive Edition hat jetzt seine Pforten geöffnet - zumindest für einen Teil der Spieler.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Early-Access-Phase ist die Vorbestellung der Ultimate Edition von Halo Wars 2, das am 21. Februar 2017 erscheint. Die besagten Spieler erhalten per Mail einen Code von Microsoft, mit dessen Hilfe sie Zugang zu Halo Wars: Definitive Edition erhalten.

Das es sich um einen Play-Anywhere-Titel handelt, können sie optional auch die Xbox-One-Version runterladen. Dank einer Cross-Save-Funktion ist es zudem möglich, Spielstände auf beiden Plattformen zu nutzen.

Das ist Halo Wars: Definitive Edition

Das Strategiespiel Halo Wars war viele Jahre lang nur exklusiv für die Xbox 360 erhältlich, ist aber auch Bestandteil des Releases von Halo Wars 2 für die Xbox One und Windows 10 als Definitive Edition - inklusive verbesserter Grafik. So gibt es unter anderem 4K-Support und überarbeitete Texturen.

