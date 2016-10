In Hearthstone sind derzeit sowohl Spieler als auch Entwickler mit dem aktuellen Rang-System nicht zufrieden. Daher hat Blizzard eine Überarbeitung des Systems angekündigt.

In Hearthstone sorgt das Rang-System derzeit für Unmut.

Das Rang-System in Hearthstone macht derzeit niemand so richtig glücklich. Die Spieler bemängeln unter anderem, dass sich die Rang-Zahlen einfach nicht so recht nach einem echten Erfolg anhören. Beispielsweise sagt uns das Spiel beim Erreichen von Rang 18 am Ende einer Saison lediglich, dass wir jetzt unter den Top-50-Prozent der Spielerschaft von Hearthstone wären.

Daher häuft sich Kritik unter den Spielern und auch Hearthstone-Lead-Designer Ben Brode mag das Rang-System in der aktuellen Form nicht. Auf Reddit merkte der Entwickler an, dass er ebenfalls einige Punkte ändern wolle, aber dies nicht einfach so erfolgen könne, da es viele Faktoren zu berücksichtigen gäbe. Laut Feedback der Community sei der Ladder-Aufstieg ein arger Grind und auch die Last-Minute-Duelle um die Legenden-Wertung kämen nicht bei allen Spielern gut an. Wann Blizzard jedoch etwas am System ändert und was genau verbessert und überarbeitet wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Quelle: Mein-MMO