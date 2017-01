Dank eines Datenbank-Reboots in China gibt es neue Erkentnisse zu möglichen Kartenpaketen-Mechanismen in Hearthstone. Besonders eine eingebaute »Seltenheits-Garantie« wird immer wahrscheinlicher.

Von David Gillengerten |

Besitzt Hearthstone eine Seltenheits-Garantie? Ein Datenbank-Vorfall in China gibt nun Aufschluss über eine mögliche Funktion.

In China sorgte ein Datenbank-Vorfall aktuell für interessante Einblicke in die Funktionsweise von Hearthstone. Nachdem ein Stromausfall die gespeicherten Inhalte des Sammelkarten-Spiels von Blizzard beschädigte, musste die Zeit um vier Tage zurückgedreht werden.

Um den Verlust von Spielzeit zu kompensieren, schenkten die Entwickler den Nutzern fünf klassische Kartenpackung, fünf Packungen von »Flüstern der Alten Götter«, fünf Packungen von »Gadgetzan« und 1.000 Gold.

Seltenheit bleibt vorbestimmt

Dieser »Rollback« der Datenbank um vier Tage sorgte auch dafür, dass Spieler vergleichen konnten, ob der Inhalt der Kartenpackung variiert. Berichten zufolge gibt es eine vorbestimmte Garantie, dass es nach einer bestimmen Anzahl an gekauften Booster-Packs eine Karte mit der Seltenheit X vorkommt.

Wer vor dem Rollback eine legendäre Karte in der siebten Packung erhalten hatte, erhielt sie auch nach dem Datenbank-Reboot in der siebten Packung - auch wenn es nicht immer um die gleiche Karte handelt. Es scheint daher so, als ob die Seltenheit vorbestimmt ist und das Spiel dann nur noch zufällig aus dem möglichen Karten-Pool eine auswählt. Diese Art »Seltenheits-Garantie« wird durchaus schon länger vermutet und dürfte nun erstmalig als erwiesen gelten.

