Für Hearthstone, Blizzards Online-Sammelkartenspiel, gibt es laufend neue Erweiterungen. Gleich drei davon sind zurzeit in Planung und sorgen für ordentlich Kartennachschub.

Von Jürgen Stöffel |

In Hearthstone wird bereits fleißig an der nächsten Erweiterung gearbeitet. Und Addon Nummer Zwei und Drei sind auch schon in der Mache.

Hearthstone hat mit dem Abenteuer um eine wilde Party in Karazhan und den Straßen von Gadgetzan in den letzten Monaten ordentlich für Kartennachschub gesorgt. Doch das Rad steht bei Blizzard nie still und in einem Interview gegenüber unserer Partnerseite Mein-MMO hat Hearthstone-Chef Ben Brode sich zu den nächsten Karten-Expansionen geäußert.

Jedes Jahr drei Erweiterungen

Laut Brode ruht sich niemand bei Blizzard im Hearthstone-Team auf den Lorbeeren aus. Vielmehr sei man schon gut dabei, die nächste Erweiterung rauszubringen. Und zeitgleich würde schon an den nächsten beiden Expansions gewerkelt werden. Damit wären die versprochenen drei Hearthstone-Erweiterungen pro Jahr für 2017 garantiert.

Passend zum Thema: Hearthstone - Update 7.1 mit Aggro-Nerf

Was die neue Expansion jedoch bringt, will Brode nicht verraten, laut Leaks könnte es sich aber um die Erweiterung »Lost Secrets of Un'Goro« handeln und daher massenweise Dinos und anderes Urzeitgetier versprechen.