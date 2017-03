Blizzard zieht die Preise an: Europäer und Briten müssen in Zukunft mehr Geld für Kartenpakete im Kartenspiel Hearthstone: Heroes of Warcraft ausgeben.

Von Stefan Köhler |

Hearthstone wird in Europa teurer, Blizzard zieht die Kartenpreise an.

Hearthstone: Heroes of Warcraft wird teurer. Blizzard zieht die Kartenpreise in den Euro-Ländern und Großbritannien an, das Vereinigte Königreich wird vom Preisanstieg besonders getroffen. Die neunen Preise treten zum 22. März in Kraft.

Im offiziellen Forum erklärt Community Manager Zaerhinon, dass man sich die nationalen und internationalen Märkte anschaue und regelmäßig Preise anpasse. Auch skandinavische Länder und Nationen wie Russland sind betroffen, trotz teilweise starke Umrechnungskurse.

Die Preisveränderungen zum 22. März

2 Pakete: 2,99 Euro (vorher 2,69 Euro)

7 Pakete: 9,99 Euro (vorher 8,99 Euro)

15 Pakete: 19,99 Euro (vorher 17,99 Euro)

40 Pakete: 49,99 Euro (vorher 44,99 Euro)

60 Pakete: 69,99 Euro (vorher 62,99 Euro)

Adventure Wing: 6,99 Euro (vorher 5,99 Euro)

Arena Ticket: 1,99 Euro (vorher 1,79 Euro)

Die britischen Spieler trifft es noch härter: Je nach Kartenpaket steigen die Preise um 50 Prozent (2 Pakete) und 25 Prozent (60 Pakete), beziehungsweise um 1 Pfund bis 12 Pfund.

Community frustriert

Dass die Spielerschaft nicht unbedingt erfreut ist, dürfte klar sein. Allerdings kommt die Preiserhöhung nach der Ankündigung, dass man in Zukunft drei statt zwei Erweiterungen pro Jahr veröffentlichen möchte. Wer also mit den aktuellen Karten mithalten möchte, muss sowieso schon mehr spielen oder tiefer in die Tasche greifen.

Außerdem werden die Adventure-Kartensets gestrichen, die bisher für wenig Geld gute und eine Handvoll legendärer Karten boten. All diese Faktoren zusammengezählt führen zu einem Sturm der Entrüstung, der derzeit über Foren wie das Hearthstone-Subreddit hinwegfegt.

Die nächste Erweiterung für Hearthstone ist »Reise nach Un'Goro« und erscheint Anfang April. Der Publisher Activision Blizzard hat sich erst kürzlich bei der Spielerschaft von Call of Duty unbeliebt gemacht, weil Call of Duty: Modern Warfare Remastered mit dem Variety Map Pack einen neun Jahre alten DLC mit fünf Euro Aufpreis erhalten wird.