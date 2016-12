Paradox Interactive hat für das Strategiespiel Hearts of Iron 4 die erste große Erweiterung veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf den Nationen des British Commonwealth.

Von Benjamin Danneberg |

Hearts of Iron 4: Der Strategietitel erhält mit Together for Victory seine erste Erweiterung.

Das hochkomplexe Strategiespiel Hearts of Iron 4 widmet sich dem Zweiten Weltkrieg und wir können den Verlauf der Geschichte ganz nach Belieben (und strategischen Fähigkeiten) verändern. Im Test präsentierte sich das Spiel komplex, fordernd und mit einem enormen Detailgrad. Auf das gute Fundament wollte Paradox aufbauen - und tut das nun auch mit der ersten Erweiterung.

Zusammen zum Sieg

Together for Victory konzentriert sich auf die Nationen des British Commonwealth. Nationale Fokusbäume und Ereignisse für Kanada, Neuseeland, Britisch-Indien und Südafrika sind jetzt mit von der Partie, ebenso alternative historische Verläufe (bspw. Treue gegenüber der britischen Krone).

Ein Autonomiesystem soll für mehr Dynamik im Spiel sorgen und die Nationen des Commonwealth können ihre Technologien teilen, um schneller mit Großbritannien gleichzuziehen.

Protokolle für Landschlachten lassen uns unsere Performance im Krieg nachvollziehen, so dass wir an den richtigen Stellen nachjustieren und künftige Kriege erfolgreicher oder effizienter gestalten können. Und wenn wir Unterstützung benötigen, können wir durch Veränderungen am Miet- und Pachtsystem Alliierte anhauen.

Zu teuer?

Die Erweiterung kostet 14,99 Euro. Auf Steam ist der Preis stark umstritten, was sich in den Reviews niederschlägt. Nur 50 Prozent der Spieler haben Together for Victory bislang positiv bewertet. Positive Meinungen sprechen widerum von sehr sinnvollen Verbesserungen, die sich vor allem im Detail stark auf das Spiel auswirken.