Die Entwickler haben im Vorfeld zum anstehenden Release des Patchs 1.3.3. für das Strategiespiel Hearts of Iron 4 eine Reihe der Änderungen im Forum vorgestellt. Das Spiel könnte dadurch ein wenig komplexer werden.

Von Manuel Fritsch |

Das Strategiespiel Hearts of Iron 4 soll noch ein wenig komplexer werden. Im Forum hat der Entwickler die geplanten Änderungen des nächsten Updates vorgestellt.

Zum Thema Hearts of Iron 4 ab 14,01 € bei Amazon.de Hearts of Iron IV: Cadet Edition für 31,99 € bei GamesPlanet.com Paradox Interactive wenden sich in einem aktuellen Forenpost an die Fans des Strategiespiels Hearts of Iron 4 und stellen dort einige der zu erwartenden Änderungen des kommenden Patchs 1.3.3 vor.

Einige Detailveränderungen sollen dafür sorgen, dass das Strategiespiel komplexer werden könnte. Zum Beispiel soll nach dem Patch der Level der Infrastruktur in einer Provinz Auswirkungen auf die Kosten neuer Fabriken haben, um den Regionen mehr Bedeutung und Gewichtung zu geben. In hochentwickelten Provinzen, wie zum Beispiel Europa, sind Fabriken dann günstiger als wenn sie mitten in einer Wüste gebaut werden.

Mehr zum Spiel: Hearts of Iron 4 - Erweiterung Together for Victory erschienen

Eine weitere der vorgestellten Änderungen betrifft die politischen Spannungen in der simulierten Welt. Kriegsrechtfertigungen gegen große, starke Nationen sollen konsequenterweise zu mehr Anspannung sorgen, als wenn diese gegen kleinere Länder erfolgen. Außerdem sollen Länder, denen der Krieg erklärt wurde, mit größerer Wahrscheinlichkeit in eine Fraktion eintreten als bisher. Kapituliert ein Land, wird es nach dem Patch außerdem in Zukunft bereits zu diesem Zeitpunkt Kriegsbeute geben.

Weitere Detailverbesserungen finden sich im Forum von Paradoxplaza.com

Nächste Woche möchte das Unternehmen die konkreten Änderungen des Patchs 1.3.3. vorstellen.