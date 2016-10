Heroes of the Storm bekommt bald einen neuen Spielmodus namens »Heldenchaos«. Darin kommen sowohl Arena-Brawls als auch neue Gameplay-Faktoren für bestehende Maps. Außerdem gibt es alternative Auswahlkriterien für Helden.

Von Jürgen Stöffel |

Heroes of the Storm bekommt bald den neuen, völlig verrückten Spielmodus »Heldenchaos«.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 6,29 € bei Amazon.de Heroes of the Storm, das MOBA-Spiel von Blizzard, wird bald noch abgedrehter und actionreicher. Der neue Spielmodus »Heldenchaos« verspricht laut Blizzard: »Heroes of the Storm, gewürzt mit einer gehörigen Prise Wahnsinn.« Dieser Wahnsinn kommt unter anderem von den so genannten »Mutatoren«. Das sind zuschaltbare Faktoren, die das Gameplay der bekannten Maps nochmals gehörig aufmischen. Leider gab Blizzards bislang keine Infos zu deren Funktion heraus.

Weiterhin gibt es mit dem Heldenchaos noch drei Arena-Maps, die Heroes of the Storm von einer taktischen MOBA zu einem actiongeladenen Arena-Brawler à la Battlerite machen. Außerdem dürfen wir unsere Helden im Heldenchaos nicht mehr nach Gutdünken wählen. Vielmehr gibt es eine feste Zuteilung, eine limitierte Auswahl oder gar komplettes Chaos via Zufallsgenerator. Wie im spaßigen Trailer zu sehen ist, kann wohl auch fünfmal derselbe Held im Team auftauchen, was für sehr chaotische Zustände sorgen sollte.

Für drei wöchentlich absolvierte Runden Heldenchaos gibt es allerlei Belohnungen sowie Gold. Am 17. Oktober soll der neue Modus starten. Weitere Infos zum Heldenchaos gibt es auf der offiziellen Seite von Heroes of the Storm.

Quelle: Blizzard