Der Entwickler Blizzard Entertainment hat vor kurzem zahlreiche Accounts des MOBA-Spiels Heroes of the Storm gebannt. Der Grund: Die betroffenen Spieler sind durch wiederholte AFK-Aktionen und absichtliches Sterben negativ aufgefallen.

Von Andre Linken |

Blizzard Entertainment hat zahlreiche Accounts von Heroes of the Storm wegen AFK-Aktionen gesperrt.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 4,61 € bei Amazon.de Immer wieder gibt es Spieler, die sich während einer laufenden Partie absichtlich vom PC entfernen (AFK) oder wiederholt in den Bildschirmtod stürzen. Beim MOBA-Spiel Heroes of the Storm haben sie mit solchen Aktionen jedoch keine Chance und müssen im schlimmsten Fall mit einem Bann des Accounts rechnen.

Wie der Community-Manager Spyrian jetzt im offiziellen Forum bekannt gegeben hat, wurden vor kurzem zahlreiche Accounts von Heroes of the Storm gebannt - aus den oben genannten Gründen. Um vorschnelle Verurteilungen zu vermeiden, geht der Entwickler Blizzard Entertainment sehr behutsam mit der Thematik um. Zunächst prüft ein Team diejenigen Accounts, die durch vermehrte Inaktivität oder absichtliches Sterben negativ aufgefallen sind.

Mehrfache Prüfung vor der Sperre

Sollten konkrete Beschwerden gegen die besagten Accounts vorliegen, erfolgt eine weitere Prüfung. Fällt auch diese zu Ungunsten der jeweiligen Spieler aus, mündet es in einer Sperre des Accounts.

Blizzard Entertainment ist dafür bekannt, gegenüber Cheatern und anderen Spielverderbern keine Gnade walten zu lassen. Schon früher gab es Bannwellen im MOBA-Spiel Heroes of the Storm.

Passend dazu: Blizzard gegen Bossland GmbH - Bundesgerichtshof fällt Urteil gegen Cheats