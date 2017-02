Heroes of the Storm bekommt mit Lucio einen vielseitigen Unterstützer aus dem Overwatch-Universum. Mittlerweile sind alle seine Skills und Eigenschaften bekannt.

Von Jürgen Stöffel |

Heroes of the Storm bekommt mit Lucio einen sehr flexiblen Heiler und Supporter.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 5,55 € bei Amazon.de Das Heroes of the Storm bald den Overwatch-Helden Lucio bekommt, ist bereits bekannt. Was der quirlige DJ jedoch alles kann, war noch nicht zu hundert Prozent klar. Mittlerweile ist aber ein Video von Blizzard herausgekommen, in dem alle Skills von Lucio detailliert erklärt werden. Das Ergebnis: Lucio ist in Heroes of the Storm noch flexibler als in Overwatch!

Für alles den richtigen Beat

Wie in Overwatch kämpft Lucio mit seiner Schallkanone. Damit kann er - wie seine Kollegin Tracer - auch im Laufen feuern, allerdings braucht Lucio niemals nachzuladen. Seine beiden Musik-Auren sind immer aktiv und kosten Lucio nichts. Der Trick ist, sie im rechten Moment umzuschalten und so der Gruppe einen Boost auf Geschwindigkeit oder Heilung zu geben, je nachdem, was gerade am meisten gebraucht wird. Das Umschalten der Auren hat keine Abklingzeit.

Passend zum Thema: Heroes of the Storm - WoW-Mount durch Quest gewinnen

Ebenfalls cool: Wenn Lucio seine Ultimate »Killerbeat «nutzt, wirkt seine Buff-Aura zusätzlich zu der Debuff-Aura des Ultimates. Lucio kann so als fiese Kombo sein Team beschleunigen und die Gegner gleichzeitig an der Flucht hindern. Allerdings kann Lucio seinen Ultimate nicht noch zusätzlich mit »Aufdrehen« verbessern. Dies gilt nach wie vor nur für seine regulären Aura-Skills. Wir haben das Video mit den Lucio-Skills hier eingebettet. Lucio kommt übrigens am 14. Februar ins Spiel.