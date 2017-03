Blizzard hat im Rahmen eines Turniers einen neuen Helden für das MOBA angekündigt. Auch ein Patch mit umfassenden Änderungen am User Interface sowie die Rückkehr eines alten Features wurden vorgestellt.

Von David Gillengerten |

Protoss-Sonde Probius wird neuer Held in Blizzards MOBA Heroes of the Storm.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 5 € bei Amazon.de Auf dem E-Sports-Turnier Intel Extreme Masters 2017 im polnischen Katowice haben die Entwickler von Heroes of the Storm einige Neuerungen für Blizzards MOBA angekündigt. Neben einem neuen Helden sollen auch Verbesserungen am Interface kommen.

Der neue Charakter, der in den nächsten Tagen auf dem PTR von Heroes erscheinen wird, heißt Probius. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um eine Protoss-Sonde aus Starcraft. Probius wird als Spezialist klassifiziert und setzt wie sein Gegenstück im Echtzeit-Strategiespiel auf den Bau von Strukturen. Eine ausführliche Erklärung seiner Talente (in Englisch) folgt am Ende der Meldung.

Umfassende UI-Änderungen

Neben dem neuen Helden kündigte Blizzard in einem Blog-Eintrag auch eine umfassende Neuerung am User Interface an. So bekommt das MOBA einen sogenannten »Party-Frame« am oberen Rand des Bildschirms spendiert. Der erinnert an die schon bestehende E-Sports-UI und soll alle wichtigen Informationen der Teams schnell und einfach darstellen.

Aber auch ein mittlerweile entferntes Feature feiert sein Comeback: »On Fire« kehrt zurück. Während es in den frühen Tagen von Heroes üblich war, dass Spieler mit einer Kill-Streak ihren Erfolg prominent über ihrem Namen angezeigt bekamen, wurde die Darstellung im Laufe des Spiels entfernt. Doch wie Blizzard nun mitteilte, soll das Feature in überarbeiteter Form im kommenden Patch zurückkehren.

Cross-Promotion: Spezielle Heroes-Quest bringt Mount in WoW

PTR startet kommende Woche

Hinzu kommen kleinere Änderungen an der UI. So wurden unter anderem Portraits, Leisten und Anzeigen überarbeitet. Auch neue Kill-Anzeigen sowie -Benachrichtigungen sollen Teil des Patches sein. Wann dieser erscheint, ist noch unklar. Der PTR-Server mit den Änderungen wird am 6. März live gehen.

AFK unter Strafe: Blizzard bannt zahlreiche Accounts

Probius und seine Fähigkeiten im Überblick:

Reittier: Worker Rush [Z]

Activate to gain an additional 50% Movement Speed for 5 seconds. Taking damage ends this effect early.

Passive: Probius moves 10% faster by hovering over the ground.

Heldeneigenschaft: Warp In Pylon [D]

Warp in a Pylon that generates a Power Field and grants vision of the surrounding area. Probius only regenerates mana while inside a Power Field.

Up to 2 Pylons can be active at a time.

Fähigkeiten: Disruption Pulse [Q]

Fire a burst of energy forward, dealing 150 damage to all enemies it passes through. Hitting the center of a Warp Rift will cause it to explode, dealing additional damage.

Warped Rift [W]

Open an unstable Warp Rift at a location that takes 1.25 seconds to arm, which then slows nearby enemies by 20%, lasting 9 seconds.

Armed Warp Rifts explode when hit by a Disruption Pulse, dealing 261 damage to nearby enemies.

Photon Cannon [E]

Warp in a Photon Cannon that deals 95 damage per second. Lasts 11 seconds. Must be placed within a Pylon's Power Field. Deactivates if it doesn't have a Pylon powering it.

Heroische Fähigkeiten: Pylon Overcharge [R]

Increase the size of Pylon power fields and allow them to attack enemies within it for 110 damage per second. Last 10 seconds.

Passive: Pylons gain permanent Shields equal to 50% of their maximum Health.

Null Gate [R]