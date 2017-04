Heroes of the Storm 2.0 - Livestream zum Start von HotS 2.0, neuer Held wird angekündigt

Mit dem Update 2.0 will Blizzard das MOBA Heroes of the Storm weitreichend umkrempeln. Was das genau bedeutet, wird ab 20 Uhr im Twitch-Stream erklärt. Außerdem soll ein neuer Held enthüllt werden.

Von Jochen Redinger |