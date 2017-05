Die Overwatch Heldin D.Va steht ab sofort auch in Heroes of the Storm zum Ausprobieren auf den Testservern (PTS) bereit. Die Pilotin bietet zwei sehr unterschiedliche Spielstile.

Von Manuel Fritsch |

Zum Thema Heroes of the Storm ab 5,70 € bei Amazon.de Die Overwatch-Figur D.Va wurde bereits vor geraumer Zeit als spielbare Heldin in Blizzards kostenfreiem Multiplayerspiel Heroes of the Storm angekündigt. Nun ist die Mechpilotin auf den PTR, also den öffentlichen Testserver, spielbar. Die Figur besitzt zwei sehr unterschiedliche Spielstile, abhängig davon ob sie sich innerhalb oder außerhalb ihres Mechs bewegt. Grundsätzlich funktioniert sie also genauso wie im Shooter.

Wie das im Kopf der Nachricht eingebundene Spotlight-Video erklärt, besitzt D.Va im Mech eine große Menge an Lebenspunkten und eine hohe Beweglichkeit. Als Pilotin, also außerhalb der Maschine, teilt sie dafür ordentlich Schaden aus, aber steckt dafür deutlich weniger ein.

Wird der Mech zerstört, steigt D.Va automatisch aus ihrem Gefährt aus. Sie kann dann aber nicht mehr gleichzeitig laufen und dabei schießen, das funktioniert nur im Mech. Ein neuer Kampfroboter wird »bestellt«, wenn D.Va in der Pilotenform genügend Schaden ausgeteilt hat.

Der Test läuft voraussichtlich noch bis zum 15. Mai 2017. Wann es D.Va in das finale Spiel schafft, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Details zum neuen Helden finden Sie im begleitenden Blog-Eintrag bei Battle.net.