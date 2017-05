Heroes of the Storm feiert seinen zweiten Geburtstag mit einem Jubiläums-Event. Für Spieler heißt das: Jeden Tag gibt’s für ein absolviertes Match eine Lootbox und weitere exklusive Belohnungen.

Von Philipp Elsner |

Die Anniversary-Belohnungen gibt es nur während des Events. Sie können nicht durch Shard-Crafting oder Lootboxen erworben werden.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 3,90 € bei Amazon.de Anfang Juni ist Heroes of the Storm zwei Jahre auf dem Markt. Blizzard feiert den Geburtstag natürlich mit einem Anniversary-Event. Vom 30. Mai bis zum 12. Juni 2017 gibt es jeden Tag für ein absolviertes Match eine Lootbox und exklusive Jubiläums-Belohnungen, darunter ein Portrait oder Banner.

Am 5. Juni wird zudem ein spezielles Twitch-Stream zu Heroes of the Storm samt Gewinnspiel stattfinden. Hier sind die offiziellen Event-Details aus dem HotS-Blog:

Event-Laufzeit: 30. Mai bis 12. Juni 2017

Daily Quest: Spiele ein Match gegen KI, Quick Match, Unranked oder Ranked

Belohnung: Eine Loot-Kiste pro Tag (common/gewöhnlich)

Event Quest: Spiele drei Matches gegen KI, Quick Match, Unranked oder Ranked

Belohnung: Portrait, Spray, Banner zum Anniversary-Event

