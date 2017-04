Heroes of the Storm hat mit Update 2.0 eine Generalüberholung beim Progressionssystem erhalten. Obendrauf gibt es die Karte Hanamura und Genji aus Overwatch, D.Va folgt.

Von Stefan Köhler |

Die große Generalüberholung Heroes of the Storm 2.0 ist ab dem 26. April für alle Spieler frei verfügbar. Das Mega-Update wird von insgesamt drei Trailer begleitet, die wir in der Meldung verteilt haben.

Oberhalb der News gibt es das neue Cinematic-Video, das Diablo, Genji und D.Va im Clinch auf der Karte Hanamura zeigt. Während Diablo schon seit Ewigkeiten im MOBA spielbar ist, haben der Cyborg-Ninja und Hanamura mit Update 2.0 den Sprung von Overwatch Richtung Heroes of the Storm geschafft. D.Va ist erst später verfügbar, ein Datum gibt es noch nicht.

Nexus Challenge

Wer Overwatch und Heroes of the Storm spielt und noch einen Freund als Mitspieler gewinnt, der kann Items einsammeln. Und zwar über vier Wochen hinweg, sowohl im Shooter, als auch im MOBA. Die Nexus Challenge 2.0 bietet Skins und Lootboxen. Und zwar in beiden Spielen.

HotS 2.0

Heroes of the Storm 2.0 ist in erster Linie eine Überholung des Progressionssystems. Wie in anderen Blizzard-Spielen gibt es ab sofort Lootboxen, die Helden (und damit Gameplay-Features) und kosmetische Items zufällig beinhalten. Neben Skins und Reittiere für Charaktere gibt es in den Lootboxen auch neue kosmetische Inhalte wie Sprachsamples und Sprays, genau wie in Overwatch.

Wer 2.0 sagt, muss ebenfalls 20 sagen: Zum Release gibt es für alle Spieler, Profis wie Einsteiger, ein Heldenset aus 20 Charakteren. Vier durchgemischte Sets stehen bereit, nur eines darf ausgewählt werden. Wer bisher exklusiv Heiler und Unterstützer freigeschaltet und gespielt hat, kann so ohne Umwege Assassinen und Tanks freischalten.