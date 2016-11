Homefront: The Revolution 1.10

Schon vor dem Update 1.10 erzeugten einige Lichtquellen in Homefront: The Revoltion dynamische Schatten. Nach dem Patch waren es aber deutlich mehr. Hier sehen wir den Schatten, den die eigene Spielfigur wirft.

Grafik-Downgrade

In der Release-Version und auch nach dem Aftermath-Patch fehlt der Schatten an dieser Stelle.

Homefront: The Revolution 1.10

Besonders die Schatten an offenen Feuern sorgten in Homefront: The Revolution 1.10 für viel Atmosphäre.

Grafik-Downgrade

Nach dem Aftermath-Update fehlen diese Grafikeffekte vielerorts wieder, so wie schon in der Release-Version.