Der konkrete Release-Termin des DLCs »Beyond the Walls« für Homefront: The Revolution steht fest. Ab dem 8. März 2017 steht der Download zur Verfügung. Außerdem ist das Spring-Update erschienen, mit dem das Grafikdowngrade behoben wird. Neue Screenshots gibt es ebenfalls zu sehen.

Von Andre Linken |

Seit dem vergangenen Monat ist bekannt, dass der finale Story-DLC »Beyond the Walls« für Homefront: The Revolution im März 2017 erscheinen wird. Lediglich ein konkreter Release-Termin hat bisher noch gefehlt - jetzt nicht mehr.

Wie der Entwickler Dambuster Studio jetzt offiziell bekannt gegeben hat, erscheint die Download-Erweiterung am 8. März 2017. Der Spieler schlüpft darin in die Rolle von Ethan Brady, der sich auf eine letzte Mission begeben soll, um die KVA zurückzuschlagen. Dabei erkundet er ein großes Gebiet außerhalb von Philadelphia und nimmt Kontakt mit der NATO auf.

In unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung finden Sie einige neue Screenshots aus dem DLC »Beyond the Walls«.

Außerdem haben die Entwickler das sogenannte Spring-Update für Homefront: The Revolution veröffentlicht, Neben der Vorbereitung auf den finalen Story-DLC behebt der Patch unter anderem auch das erst kürzlich eingeführte Grafikdowngrade. So ist es ab sofort möglich, per Slider einzustellen, wie viele Lichtquellen dynamische Schatten werfen sollen. Das hatte zuvor für einige Probleme gesorgt. Hier die offizielle Liste der Änderungen:

Support for our third and final DLC, Beyond The Walls (Releasing 08/03)

Console Trial Mode with unlimited free access to Resistance Mode

Playstation 4 Pro Support

Various bug fixes

