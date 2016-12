Passend zur Ankündigung, dass Just Cause 3 noch dieses Jahr seine Multiplayer-Mod bekommt, ist der Open-World-Shooter auf Steam auch gerade besonders günstig zu haben.

Just Cause 3 noch nicht gekauft, weil übertriebene Zerstörung am meisten Spaß im Multiplayer macht? Dann ist der aktuelle Sale bei Steam einen Blick wert: Noch bis Freitag ist Just Cause 3 um 75 Prozent reduziert und für 12,50 Euro zu haben.

Für Multiplayer-Fans ist das ein guter Zeitpunkt, endlich zuzuschlagen: Denn noch dieses Jahr soll die Mehrspieler-Mod für Just Cause 3 erscheinen. Das haben die Entwickler in ihrem Forum bekanntgegeben.

Mit dem Segen der Entwickler

Schon die Multiplayer-Mod für den Vorgänger Just Cause 2 entwickelte sich zu einem echten Phänomen. Sie wurde für viele Spieler der einzig wahre Weg, den Titel zu spielen. 2013 schaffte sie es in der Community-Wahl von Moddb.com zur Mod des Jahres und wurde schließlich sogar als offizieller DLC auf Steam veröffentlicht.

Die Mod für Just Cause 3 wird allerdings nicht vom gleichen Team entwickelt. Sie stammt vom deutschen Nanos Multiplayer Framework Team, das zuvor eine Mehrspieler-Modifikation für GTA 5 machen wollte. Weil Rockstar gegen solche Projekte aber energisch vorging, wandten sie sich stattdessen Just Cause 3 zu und arbeiten hier mit voller Erlaubnis der Entwickler.