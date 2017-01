Die Entwickler Nanos haben die Multiplayer-Erweiterung für Just Cause 3 veröffentlicht. Interessierte Spieler können die Mod nun herunterladen. Ein Download über Steam könnte bald folgen.

Von David Gillengerten |

Wer Just Cause 3 in Zukunft mit Freunden spielen will, kann dies nun tun - JC3:MP sei dank.

JC3:MP ist da. Hinter dem kryptischen Akronym versteckt sich die Multiplayer-Mod für Just Cause 3. Sie wurde vom deutschen Team Nanos entwickelt und veröffentlicht. Der offizielle Release fand am gestrigen Freitag, den 6. Januar 2017 statt, wie sie auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt gaben.

Download über Homepage möglich

Aktuell können interessierte Spieler, die über eine Version von Just Cause 3 verfügen, die Mod auf der Homepage just-cause.mp herunterladen. Eigentlich sollte die Erweiterung bereits Ende 2016 erscheinen. Jedoch kam es zu einigen Verzögerungen, die schlussendlich zum Release im neuen Jahr führten.

Eine Download-Version bei Steam gibt es derzeit noch nicht. Sie könnte aber in Zukunft folgen, glaubt man dem offiziellen FAQ. JC3:MP ist übrigens mit voller Erlaubnis des Publishers erschienen und schon die zweite Multiplayer-Mod, die für Just Cause 3 entwickelt wurde.