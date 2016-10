Ubisoft hat die vollständige Trackliste für das Tanzspiel Just Dance 2017 bekannt gegeben. Darauf sind unter anderem Songs von Justin Bieber, Queen und anderen bekannten Künstlern zu finden.

Von Andre Linken, Mirco Kämpfer

Tanzwütige Spieler dürfen auch in diesem Jahr wieder in Just Dance 2017 vor dem Fernseher zur Musik zappeln. Diesmal beinhaltet das Spiel über 40 Songs, darunter Justin Biebers "Sorry", "Don't Stop Me Now" von Queen und auch der neue Titel "Don't Wanna Know" von Maroon 5 ist dabei.

Alle Songs von Just Dance 2017

"Bailar" - Deorro Ft. Elvis Crespo

"Bang" - Anitta

"Bonbon" - Era Istrefi

"Cake By The Ocean" - DNCE

"Can't Feel My Face"- The Weeknd

"Carnaval Boom"- Latino Sunset

"Cheap Thrills"- Sia Ft. Sean Paul

"Cola Song"- INNA Ft. J Balvin

"DADDY" - PSY Ft. CL of 2NE1

"Don't Stop Me Now" - Queen

"Don't Wanna Know"- Maroon 5 Ft. Kendrick Lamar

"Dragostea Din Tei" - O-Zone

"El Tiki"- Maluma

"Ghost In The Keys" - Halloween Thrills

"Groove" - Jack & Jack

"Hips Don't Lie" - Shakira Ft. Wyclef Jean

"I Love Rock 'N' Roll"- Fast Forward Highway

"Into You" - Ariana Grande

"La Bicicleta" - Carlos Vives & Shakira

"Last Christmas" - Santa Clones

"Lean On" - Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake

"Leila" - Cheb Salama

"Let Me Love You" - DJ Snake Ft. Justin Bieber (Ubi Club Reward)

"Like I Would" - Zayn

"Little Swing" - AronChupa Ft. Little Sis Nora

"Oishii Oishii" - Wanko Ni Mero Mero

"PoPiPo" - Hatsune Miku

"RADICAL" - Dyro & Dannic

"Run The Night" - Gigi Rowe

"Scream & Shout" - Will.i.am Ft. Britney Spears

"September" - Equinox Stars

"Single Ladies (Put a Ring on It)" - Beyonce

"Sorry" - Justin Bieber

"Te Dominar" - Daya Luz

"Tico-Tico no Fubá" - The Frankie Bostello Orchestra

"Watch Me (Whip/ Nae Nae)" - Silentó

"What Is Love" - Ultraclub 90

"Wherever I Go" - OneRepublic

"Worth It" - Fifth Harmoney Ft. Kid Ink

Der Release der vollständigen Version von Just Dance 2017 erfolgt am 27. Oktober 2016.