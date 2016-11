Landwirtschafts Simulator mit dem Lenkrad spielen? Das geht, hat aber einige Tücken, wie sich in unserem Test zeigt.

Der Landwirtschafts-Simulator-Controller von Saitek würde speziell für den LS 15 designt.

Wir haben zwei Möglichkeiten ausprobiert, den LS 17 mit dem Lenkrad zu spielen. Zum einen den offiziellen Landwirtschafts-Simulator-Controller, den die Firma Saitek parallel mit dem Landwirtschafts-Simulator 15 auf den Markt gebracht hat. Zum anderen die Kombination aus einem handelsüblichen Logitech G27 Lenkrad samt Schaltknüppel und Pedalen und einem (etwas antiquierten) Logitech Cordless Freedom 2.4 Joystick. Voll zufriedenstellen konnte uns jedoch keine der beiden Konfigurationen.

Ärger mit der Steam-Version

Vor dem ungetrübten Lenkradvergnügen stand in unserem Versuch erstmal Frust und Fummelei. Auf unserem Testrechner hatten wir die Steam-Version des LS 17 installiert, die den englischen Titel Farming Simulator 17 trägt.

Im (unübersichtlichen) Optionsmenü können und müssen wir jede noch so kleine Fahrzeugfunktion einer Taste zuweisen. Unsere Steam-Version zickt trotzdem rum.

Nach dem ordnungsgemäßen Anschließen und Installieren der Controller wurden die Geräte zwar im Optionsmenü des Spiels aufgeführt und wir konnten sämtliche Tasten ordnungsgemäß belegen, im eigentlichen Spiel ging jedoch plötzlich gar nichts mehr. Lediglich die normale Steuerung mit Maus und Tastatur verrichtete wunschgemäß ihren Dienst.

Nach langem Herumprobieren mit mehrmaligen Neustarts haben wir schließlich die Steam-freie Disc-Version des Spiels installiert und siehe da: Plötzlich funktionierten die Controller auch im Spiel. Wo das Problem mit der Steam-Version liegt, wissen wir nicht. Wenn überhaupt, sind aber nur wenige andere Spieler von dem Fehler betroffen. Im Steam-Forum konnten wir zumindest keine entsprechenden Beiträge finden.

Der Landwirtschafts Simulator Controller von Saitek

Das Eingabegerät von Saitek ist speziell auf den Einsatz im Landwirtschafts-Simulator zugeschnitten. Zu den besonderen Features gehören ein abnehmbarer Lenkradknauf auf dem Lenkrad und die Steuerkonsole mit zahlreichen Knöpfen und einem Joystick für die Kontrolle von Frontladern oder anderen hydraulischen Geräten.

Dank der vielen Tasten und dem separaten Stick steuern wir mit dem Saitek Controller alles was vier, sechs, acht oder mehr Räder hat, ohne auf die Tastatur und die Maus zurückgreifen zu müssen. So fühlt sich die Landarbeit tatsächlich ein gutes Stück realistischer an, egal ob wir nur einen Acker pflügen oder mit dem vierachsigen Ponsse Scorpionking Bäume fällen und verarbeiten. Die Tastenbelegungen im optionalen Hilfefenster passen sich automatisch dem Controller an. Zu Fuß bewegen wir unseren Charakter mit zwei Analogsticks auf dem Lenkrad.

Selbst komplexe Maschinen lassen sich mit dem Saitek Controller gut bedienen. Spaß macht das schon, aber zu welchem Preis?

Allerdings hat das Gerät von Saitek nicht nur positive Seiten. So fehlt ein Motor für Force-Feedback-Effekte, weshalb der Einsatz in anderen Spielen als dem LS 17, zum Beispiel in Rennsimulationen, nur wenig Spaß macht. Außerdem wirkt die Verarbeitung ziemlich billig. Alle Teile des Controllers bestehen aus einfachem Kunststoff und besonders die Pedaleinheit macht keinen allzu robusten Eindruck. Durch ihr geringes Gewicht verrutschen die Pedale zudem leicht.

Das ist um so ärgerlicher, wenn man sich ansieht, wie viel Geld man für den Landwirtschafts-Simulator Controller auf den Tisch legen muss. Das Gerät, das nur in geringen Stückzahlen auf den Markt gekommen ist (Originalpreis im Bundle mit dem LS 15: 199 Euro; später separat für rund 330 Euro verkauft), bekommen wir heute fast nur noch über ebay und die Preise dort sind astronomisch: Händler verlangen deutlich über 300 Euro für gebrauchte Produkte! Angesichts solcher Summen können wir von dem Kauf nur abraten und fragen uns: Geht es nicht auch billiger und praktischer? Jein!

Logitech G27 & Joystick

Das Problem am Landwirtschafts-Simulator 17 sind seine vielen Funktionen. Jede Landmaschine hat spezielle Werkzeuge, die sich bis ins Detail bedienen lassen. Ein handelsübliches Lenkrad hat für diese Vielfalt einfach nicht genügend Knöpfe. Allerdings gibt es die Möglichkeit, zusätzlich einen Joystick anzuschließen und beide Geräte parallel zu verwenden.

Ein Lenkrad allein reicht nicht. Die Schaufel des Radladers bedienen wir mit dem Joystick. Zumindest in der Theorie.

Unsere Kombination aus Logitech G27 Lenkrad und Logitech Cordless Freedom 2.4 Joystick bietet den Vorteil, dass wir die Geräte auch in vielen anderen Spielen sinnvoll einsetzen können. Ein (günstiges) Lenkrad und ein Joystick sind zusammen außerdem immer noch preiswerter als der Controller von Saitek.

Im Praxistest macht die Kombi allerdings Zicken. Wie schon in der Steam-Version erkennt der Landwirtschafts-Simulator 17 beide Bedieneinheiten und wir können sie im Optionsmenü nach Belieben konfigurieren. Im eigentlichen Spiel verweigert der Joystick aber plötzlich seinen Dienst. Das Lenkrad funktioniert nach einigen Einstellungen dagegen problemlos. Dass sich die Tastenbelegung nicht im Spiel verändern lässt, sondern wir für jede Änderung zurück ins Hauptmenü müssen, ist dabei nicht gerade hilfreich. Auf Force Feedback müssen wir auch mit dem G27 verzichten, weil der LS 17 diese Funktion nicht unterstützt.

Fazit

Nach knapp einem ganzen Tag brechen wir an dieser Stelle unseren Lenkrad-Test mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 ab. Wir sind zwar zuversichtlich, dass wir den Joystick mit ausreichend Geduld und viel Fummelei noch ans Laufen bekommen hätten, doch unser Fazit können wir auch so ziehen: Landwirtschafts-Simulator 17 mit dem Lenkrad spielen, lohnt sich nur für absolute Enthusiasten!

Alle anderen sollten sich viel Geld, Schweiß und Tränen sparen und ihren Trecker lieber mit der Tastatur oder dem Gamepad über den Acker kutschieren. Der Mehrwert, den Sie durch spezielle Controller haben, steht unseren Erfahrungen nach in keinem Verhältnis zum Aufwand. Haben Sie andere Erfahrungen gemacht oder funktionierende Tipps für ein gutes Setup, schreiben Sie uns gerne in den Kommentaren!