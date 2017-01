Derzeit verschenkt der Publisher Square Enix via Amazon Underground die drei Mobile-Spiele Lara Croft Go, Deus Ex Go und Hitman Go. Das funktioniert allerdings nur bei Android-Geräten.

Von Andre Linken |

Lara Croft Go, Deus Ex Go und Hitman Go gibt es derzeit via Amazon Underground geschenkt.

Wer schon immer mal einen Blick auf die Mobile-Spiele Lara Croft Go, Deus Ex Go und Hitman Go werfen wollte, bekommt jetzt eine besonders günstige Gelegenheit dazu geboten.

Der Publisher Square Enix bietet die drei Spiele nämlich derzeit kostenlos via Amazon Underground an. Sobald Sie die entsprechende App installiert haben, können Sie Lara Croft Go, Deus Ex Go sowie Hitman Go gratis herunterladen und spielen.

Ob es sich dabei um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, ist bisher allerdings noch nicht gänzlich bekannt. Zudem ist Amazon Underground auf Android-Plattformen beschränkt, so dass iOS-Geräte - zumindest derzeit - außen vor bleiben.