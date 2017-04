Aktuell arbeitet Cliff Bleszinski am Arena-Shooter Lawbreakers. Klassische AAA-Produktionen hält er nach eigenen Aussagen für nicht mehr tragbar.

Auf der aktuell in Kroatien stattfindenden Entwickler-Konferenz Reboot hat Gears-of-War-Mastermind Cliff Bleszinski in einem Vortrag über die steigenden Entwicklungskosten von sogenannten »Triple-A-Produktionen« gesprochen (via GamesIndustry). Es handelt sich dabei um ein »nicht mehr tragbares Modell«, sagt Bleszinski klar und deutlich. Seiner Meinung nach können sich diese Art von Spielen nur noch große Studios wie Sony, 2K oder Activsion leisten:

60 Dollar ist eine Menge Geld. Und man erwartet, dass die Leute diese Summe mehrmals im Jahr für ein Spiel ausgeben? Gamer sind wählerisch und sie sind clever. Das ist ein nahezu untragbares Modell, wenn man nicht gerade Activision, 2K oder Sony ist.



Original-Zitat: $60 is still a lot of money to ask people for. And to ask them to make that bet multiple times per year? Gamers are picky, they're smart. This is a nearly unsustainable model, unless you're an Activision, 2K or a Sony.