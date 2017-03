Die Closed-Beta des Shooters Lawbreakers läuft vom 16. bis 19. März 2017. Darin werden unter anderem neue Charaktere, Waffen sowie eine bisher nicht veröffentlichte Map enthalten sein. Anmeldungen für den Beta-Test sind auf der offiziellen Webseite möglich.

Von Andre Linken |

Wer den Arena-Shooter Lawbreakers schon vor dessen Release spielen möchte, bekommt schon sehr bald die Gelegenheit dazu geboten - und zwar in Form einer Beta.

Wie der Entwickler Bosskey Productions jetzt in einem aktuellen Studio-Update bekannt gegeben hat, wird die Closed-Beta von Lawbreakers am 16. März 2017 beginnen. Unter anderem erwarten die Spieler dann nicht nur neue Charaktere und Waffen, sondern auch eine bisher nicht veröffentlichte Map.

Die Beta endet am 19. März 2017, weitere Details will Bosskey Productions in der näheren Zukunft nachschieben. Anmeldungen für die Testphase werden noch immer auf der offiziellen Webseite entgegengenommen. Das Video mit dem besagten Studio-Update finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Das ist Lawbreakers

Lawbreakers ist ein Arena-Shooter im Sciencefiction-Szenario. Die Entwicklung hat kein Geringerer als Cliff Bleszinski mit seinem neuen Studio Bosskey übernommen, der bei Epic Games schon 20 Jahre lang an Titeln wie Unreal Tournament oder Gears of War mitgewirkt hatte. Die Hintergrundgeschichte dreht sich um das »The Shattering«, ein apokalyptisches Ereignis, das den Mond zerstört.