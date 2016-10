Bei Steam erscheint im Oktober 2016 die Early-Access-Version des Quiz-Spiels League of Guessing. Das basiert auf Fragen rund um die Champions aus dem MOBA League of Legends, stammt allerdings nicht von Riot.

Wer glaubt, dass er sich mit den Champions aus dem MOBA-Spiel League of Legends besonders gut auskennt, darf sich schon mal auf das League of Guessing freuen.

Dabei handelt es sich um ein inoffizielles Quiz-Spiel von dem Entwickler PinchPoint, das noch im Oktober dieses Jahres via Steam erscheinen soll. Der Ablauf der Partien ist relativ simpel: Anhand von Illustrationen und Icons müssen die Teilnehmer möglichst schnell erkennen, nach welchem Champion von League of Legends gefragt wird. Wer schnell reagiert, erhält eine Ingame-Währung, mit deren Hilfe er weitere Hinweise auf andere Champions freischalten kann.

Kein Spiel von Riot Games

Die Partien laufen entweder solo oder in einem 3-gegen-3-Online-Modus ab. League of Guessing ist bereits seit einiger Zeit für Android und iOS erhältlich. Der für League of Legends zuständige Entwickler Riot Games hat übrigens nicht an dem Spiel mitgewirkt, duldet allerdings dessen Veröffentlichung.

