Die Gründer von League of Legens, Riot Games, gibt es schon seit 10 Jahren. Daher spendieren die Entwickler von LoL ein Bonus-IP-Wochenende und einen neuen Skin für Heldin Kayle.

Riot Games, die Macher von League of Legends, feiern das zehnjährige Bestehen.

League of Legends gibt es zwar erst seit 2009, aber Riot Games, die Entwickler hinter dem Erfolgs-MOBA, gibt es schon seit 10 Jahren und das zehnjährige Jubiläum ihrer Firma wollen die Entwickler von LoL mit ihren treuen Fans und Spielern gebührend feiern.

Skins und Doppelte IP am Wochenende

Zur Feier des Firmen-Geburtstags gibt es erst einmal ein Bonus-IP-Wochenende vom 16. bis zum 19. September 2016. Während des Events gibt es die doppelte Menge an IP in League-of-Legends-Partien, also ideal, um noch dringend benötigte Helden oder Skins freizuspielen. Weiterhin bekommen treue Spieler ein putziges neues Beschwörer-Symbol im Poro-Stil und den coolen Riot-Skin für die Heldin Kayle. Wer Kayle nicht hat, bekommt sie geschenkt, wer aber schon beides hat erhält dafür ein »geheimnisvolles Geschenk« oder dessen Gegenwert in RP.

Das Geschenk gibt's aber nur für Spieler, die mindestens Stufe 5 sind und es mindestens einmal in den vergangenen 60 Tagen geschafft haben, eine Runde League of Legends zu spielen. Wer bis zum 19. September kein LoL-Gefecht gezockt hat, bekommt leider nichts. Am 23. September gibt es eine weitere Chance, das Geschenk abzustauben. Es zählen auch Koop-Kämpfe gegen die KI oder ARAM-Runden.

Quelle: Riot-Webseite