League of Legends - Weltmeister-Titel geht erneut nach Südkorea

SK Telecom T1 hat zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt die jährliche Weltmeisterschaft in League of Legend gewinnen können.

Von Tobias Ritter |