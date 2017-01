League of Legends wird demnächst um einen Trainingsmodus erweitert. Jetzt hat Riot Details zu den Funktionen und zum Zweck der Sandbox bekannt gegeben.

Von Philipp Elsner |

In LoL können Solo-Spieler bald trainieren und verschiedene Item-Sets ausprobieren oder die besten Spots finden, um über Mauern zu flashen.

Der lange geplante Trainingsmodus für League of Legends soll demnächst endlich erscheinen. Entwickler Riot Games hat nun bekannt gegeben, welche Features in der Sandbox stecken und was dort alles möglich ist.

Der Übungsmodus ist aktuell ausschließlich für Einzelspieler gedacht, um in aller Ruhe bestimmte Mechaniken oder Items zu testen. Dazu stellt der Modus eine ganze Reihe an Einstellungsmöglichkeiten und Kommandos zur Verfügung, um die Situation den eigenen Wünschen anzupassen, ohne lange Custom Games spielen zu müssen.

Folgende Trainingsbereiche stehen im Vordergrund:

Champion-Mechaniken und Combos

Jungle-Übungen

Last-Hit-Training

Item Builds und DPS-Check

Mapkenntnis (z.B. Warding, Wallflashes)

Im Hinblick auf diese Übungen stehen zum Launch folgende Einstellungen und Kommandos über eine simple Menüleiste zur Verfügung (Riot wird diese Optionen auf Basis des Spielerfeedbacks in Zukunft erweitern):

Champion-Kommandos

Cooldowns zurücksetzen

HP, Mana, Energie, etc. wiederherstellen

Gold hinzufügen

Level up

XP-Verdienst abschalten

Zum Ziel teleportieren

Wiederbeleben

Spiel-Kommandos

Unzerstörbarkeit für Türme an/aus

Aggro von Türmen an/aus

Minions an/aus

30 Sekunden vorspulen

Match zurücksetzen

Feindliche Übungspuppe spawnen

Verbündete Übungspuppe spawnen

Alle Übungspuppe entfernen

Jungel-Kommandos

Jungle zurücksetzen

Drachen spawnen (Art wählbar)

Natürlich lassen sich auch alle Items im Shop kaufen. Damit kann man dann verschiedene Builds schnell und einfach testen (z.B. ob/wann man den Drachen solo schafft), Last-Hits unter verschiedenen Bedingungen trainieren oder die optimale Camp-Route für Jungler herausfinden.

Der Übungsmodus soll laut der offiziellen Webseite erscheinen, »solange die 7. Season noch jung ist«, es dürfte also nicht mehr lange dauern. Riot bittet die Spieler um Feedback zum neuen Modus und verspricht, ihn stetig zu aktualisieren.

Demnächst wird Warwick einem Rework unterzogen und erhält neue Skills, ein neues Aussehen und eine neue Hintergrundgeschichte.