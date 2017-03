Wenn es nach Riot Games geht, wird es in League of Legends schon bald homosexuelle Champions geben.

Im MOBA-Spiel League of Legends wird es künftig auch homo- und bisexuelle Champions geben. Das hat jetzt der Design Director Greg Street in einem Interview mit dem Magazin Polygon erklärt.

Demnach habe sich das Team über LGBT-Champions (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) bereits einige Gedanken gemacht und zieht deren baldige Einführung ganz konkret in Erwägung. Allerdings wolle man das nicht einfach erzwingen, sondern auf die richtige Gelegenheit warten.

Wir schulden es den Spielern und - so glaube ich - der ganzen Welt, so etwas zu machen. Ich will jedoch nicht einfach sagen »Okay Team, der nächste Charakter, egal was ihr macht, muss lesbisch sein«. Ich denke nicht, dass dies zu einem gute Ergebnis führen würde. Es muss von Beginn an die Identität des Charakters sein. Ich bin sicher, dass wir das eines Tages machen werden. Ich weiß jedoch nicht, welchen Charakter und wann es geschehen wird.