Bandai Namco hat das Releasedatum des düsteren Puzzleplattformers Little Nightmares und die Inhalte der Collector's Edition bekannt gegeben. Ab dem 28. April können PC-Spieler das mysteriöse Regencape-Mädchen durch gruselige Albträume begleiten.

Zum Thema Nightmares ab 34,99 € bei Amazon.de Bandai Namco und die Tarsier Studios haben den Releasetermin für das unter dem Namen »Hunger« gestartete Gruselplattformer Little Nightmares bekannt gegeben. Am 28. April 2017 kann das Spiel mit dem mysteriösen Mädchen im gelben Regenmantel in digitaler und physischer Form für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC gekauft werden. Ab sofort stehen die Versionen auch mit speziellen Vorbesteller-Boni bereit.

Die »Six-Edition« soll vor allem Sammler ansprechen und beinhaltet neben einer 10 cm hohen Figur, die thematisch passend in einem Käfig gefangen ist, auch den originalen, von Tobias Lilja von Tarsier Studios komponierten Soundtrack sowie ein exklusives Poster im A3-Format und ein Sticker-Board.

Die Little Nightmares - Six Edition mit 10cm großer Sammlerfigur.

Alle Spieler erhalten mit ihrer Vorbestellung eine zusätzliche »Scarecrow Sack«- und »Upside-Down Teapot«-Maske, mit denen sich der Hauptcharakter Six unbemerkter unter die anderen Bewohner des Schlunds mischen kann. PS4- und PC-Besitzer erhalten zusätzlich eine digitale Version des originalen Soundtracks sowie ein Playstation-Theme, beziehungsweise ein PC-Wallpaper dazu. Der Launch-Trailer mit neuen Spielszenen ist im Kopf dieser News eingebunden.

Little Nightmares - Vorbesteller Boni