Bereits kurz nach dem Release von Mafia 3 gibt es die ersten Mods zum Download. So kann man zum Beispiel das HUD teilweise oder komplett abschalten oder sein Auto per Tastendruck aufmotzen.

Obwohl Mafia 3 durch den ersten Patch bereits von der 30-FPS-sperre befreit wurde, fehlen PC-Spielern immer noch einige Features, wie z.B. die Möglichkeit, ohne HUD zu spielen.

Das und mehr ermöglichen bereits jetzt erste Mods zum Open-World-Spiel. Wir zeigen hier einen kleinen Überblick über einige der ersten Modifikationen und kleiner Tweaks.

Schnellreise

Mafia 3 bietet von Haus aus keinerlei Schnellreise-Funktion und zum Teil ist das auch gut so. Denn das Herumfahren in der liebevoll und detailreich gestalteten Spielwelt macht einen großen Teil der Atmosphäre aus. Hat man einmal alles gesehen, kann einem die Fahrerei trotzdem ganz schön auf den Keks gehen. Abhilfe schafft hier die Teleport-Mod von BabaRaw, die es Lincoln ermöglicht, per Knopfdruck zwischen den einzelnen Distrikten zu springen.

Manuelle Gangschaltung

Zwar hat man in Mafia 3 bereits die Wahl zwischen der eher arcadigen Fahreinstellung »Normal« und der anspruchsvolleren Option »Simulation«, wer es noch authentischer will, kann aber mit der Mod »Manual Transmission« von Budzilla auf eine manuelle Gangschaltung wechseln.

Selbst schalten in Mafia 3? Eine Mod macht's möglich.

HUD abschalten

Mit der Mod »Toggle HUD« von KNGR kann man das komplette Interface auf Knopfdruck ausblenden und so die Welt von New Bordeaux ganz ohne störende Einblendungen genießen - ideal für Screenshots und Videoaufnahmen! »No Rear Mirror / Speedometer« blendet dagegen lediglich den Rückspiegel und Tacho während der Autofahrten von Mafia 3 aus - ebenfalls eine Komfortfunktion, die das Optionsmenü des Spiels (noch) nicht bietet.

Mafia 3 ohne HUD? Aktuell nur mit Mods möglich.

Auto-Anpassung

Wer sein Auto im laufenden Spiel anpassen möchte, kann auf die Mod »Car Customizations« zurückgreifen. Mit der lassen sich z.B. Geschwindigkeit, Farbe oder Reifen ganz bequem über ein simples Menü anpassen. Diese Mod ist allerdings noch unfertig - hier ist also durchaus noch mit Bugs zu rechnen.

Unschärfe abschalten

Durch die Modifikation »Nyclix's Reshade« wird man die von einigen Spielern als störend empfundene Unschärfe los und bekommt gleichzeitig kontrastreichere und sattere Farben dazu. Vergleichsbilder und Details zu dem SweetFX-Preset haben wir in einer separaten Meldung zusammengefasst.

Waffen, Munition, Ragdoll & mehr

Auf Mafiamods.com stehen außerdem bereits zahlreiche weitere kleine Mods, Scripts und andere Spielereien zum Download bereit. So lässt sich mit der Mod »Ragdoll« beispielsweise auf Tastendruck das Ragdoll-Verhalten von Lincoln aktivieren - mit teilweise aberwitzigen Nebeneffekten. Durch Trainer wie »Unlimited Ammo« oder »Money Script« lassen sich außerdem natürlich viele Ingame-Vorteile erschummeln.