Wir arbeiten momentan bereits mit Hochdruck am Test zu Mafia 3. Hier erfahren Sie, wann und wie unser Review zum Gangster-Epos online geht.

Von Elena Schulz |

Mafia 3: Alle Infos zu unserem Test.

Zum Thema Mafia 3 ab 46,98 € bei Amazon.de Mafia III für 39,99 € bei GamesPlanet.com Morgen ist es soweit: Das organisierte Verbrechen floriert wieder auf unseren PCs, wenn Mafia 3 am 7. Oktober veröffentlicht wird. Auch wir haben unsere Test-Versionen mittlerweile erhalten und stürzen uns ab jetzt fleißig in die Open World von New Bordeaux. Für einen fundierten Test braucht es allerdings etwas mehr Zeit - hier deshalb die Info wann unser Test zu Mafia 3 online geht und wie wir vorher über das Spiel berichten:

Wann geht der Test online?

Wir können Mafia 3 spielen, allerdings erst seit heute, da es keine Vorab-Versionen für Redaktionen gab. Dementsprechend wird es unser Test erst nächste Woche auf die Seite schaffen, nachdem Tester Dimi das Gangster-Epos auf Herz und Nieren prüfen konnte. Immerhin verspricht das fiktive New Orleans mindestens 30 bis 40 Stunden Spielzeit. Um ein fundiertes Urteil abgeben zu können, muss Dimi also erst einmal ordentlich spielen.

Mafia 3: Freischaltzeit, Preload-Start und Day-One-Patch

Was kommt zum Release?

Das bedeutet aber nicht, dass Sie zum Release auf GameStar-Berichterstattung zum Thema Mafia verzichten müssen. Um unsere Leser richtig zu informieren, werden wir morgen im Laufe des Tages einen ausführlichen Ersteindruck veröffentlichen, der die ersten Spielstunden behandelt.

Den direkten Anfang des Spiels werden wir außerdem schon heute in einem Video zeigen, Sie werden also bestmöglich auf den Release von Mafia 3 vorbereitet. Einen kleinen Vorgeschmack gab es heute schon durch die erstmals ganz veröffentlichte Karte der Spielwelt.

