Mafia 3 - Deutsche Verkaufscharts: Zieht an FIFA 17 vorbei

Mafia 3 dominiert diese Woche die deutschen Verkaufscharts und zieht am PC und der Xbox One an FIFA 17 vorbei. Nur auf der PlayStation 4 kann sich das Fußballspiel behaupten und hält Mafia auf dem zweiten Platz.

Von Stefan Köhler |